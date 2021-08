POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.08.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.08.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn

hekreis

A6 / Bretzfeld: Die Rettungsgasse rettet auch Hundewelpen und nicht nur Menschen

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurde die Verkehrspolizei auf die Autobahn 6 gerufen. Am Freitagabend staute sich der Verkehr auf der Autobahn zwischen Bretzfeld und Heilbronn auf mehreren Kilometern, sodass kein Durchkommen mehr war. Eine Frau rief daraufhin in ihrer Verzweiflung die Polizei. Es stellte sich heraus, dass die Anruferin mit ihrem lebensbedrohlich erkrankten Hundewelpen in besagtem Stau stand und eigentlich auf dem Weg in eine Heilbronner Tierklinik war. Aufgrund der für den Hund lebensbedrohlichen Lage, wurde schnell gehandelt und der erkrankte Welpe mit seiner Besitzerin in eine Tierklinik eskortiert. Dort konnte dem Tier geholfen werden sodass sich der Welpe nun auf dem Weg der Besserung befindet. Dieser Fall zeigt erneut, dass die Rettungsgasse wichtig ist um Leben zu retten, egal ob Mensch oder Tier.

Damit Rettungskräfte bei einem Notfall oder Unfall schnell an die Einsatzstelle gelangen können, müssen Verkehrsteilnehmer sobald sich ein Stau bildet oder der Verkehr stockt eine Rettungsgasse bilden. Diese sollte immer zwischen dem äußersten linken und dem rechts daneben befindlichen Fahrstreifen gebildet werden. Die Rettungsgasse darf auch nicht geschlossen werden, wenn bereits ein Einsatzfahrzeug vorbeigefahren ist. Es könnten weitere folgen. Bei Nichteinhaltung kann es neben Bußgeldern und Punkten in Flensburg auch zum Verlust der Fahrerlaubnis kommen. (Link: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/rettungsgasse-rettet-leben/)

