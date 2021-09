Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim)

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Mittwochmittag, 01.09.21, stellten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Hauptstraße einen Mann fest, der gerade von seinem Fahrrad aus in die dortige Sparkassenfiliale ging. Da dieser in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Trunkenheitsfahrten in Erscheinung trat, kontrollierten die Beamten den 59-Jährigen, nachdem er die Sparkassenfiliale wieder verlassen hatte und auf sein Fahrrad steigen wollte. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann erneut unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt mit dem Fahrrad untersagt. Auf Grund seiner Neigung, immer wieder alkoholisiert Fahrrad zu fahren, wurde dem Dannstadter die Nutzung von Fahrrädern im öffentlichen Verkehrsraum bereits in der Vergangenheit durch die Fahrerlaubnisbehörde des Rhein-Pfalz-Kreises verboten. Das Fahrrad wurde sichergestellt und soll nun eingezogen werden.

