POL-EN: Schwelm- Renitenter Ladendieb

Ein 24-jähriger Schwelmer wollte am Donnerstagnachmittag mehrere Wurstwaren aus einem Markendiscount in der Bahnhofstraße in Schwelm entwenden und sich anschließend aus dem Geschäft entfernen. Mitarbeiter des Geschäfts versuchten ihn daran zu hindern und sprachen den Mann an. Dieser verhielt sich äußerst aggressiv und schlug und trat nach den Angestellten. Ein 34-jähriger Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt. Auch als die hinzugerufene Polizei eintraf, verhielt sich der Mann weiter unkooperativ und aggressiv. Durch die Beamten wurde der 24- Jährige gefesselt. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte und seine Personalien nicht angeben wollte, wurde er zur Polizeiwache gebracht. Auf dem Weg dorthin wurde er erneut renitent und beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten. Da der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Bis zum späten Abend verblieb der Mann im Polizeigewahrsam. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung und räuberischem Diebstahl ermittelt.

