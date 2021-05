Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Sprockhövel (ots)

Eine 79 jährige Frau aus Bochum fuhr am Mittwochnachmittag mit ihrem Pkw auf der Otto-Vorberg-Straße entgegen der Fahrtrichtung Bahnhofstraße. In Höhe der Haus-Nr. 3 stieß sie mit einer 71-jährigen Fußgängerin zusammen, die fußläufig die Fahrbahn von links nach rechts überquerte. Die Frau stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

