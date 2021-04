Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hundehalterin nach Streit angefahren - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Am frühen Freitagmorgen (16.04.), gegen 05:45 Uhr, geriet eine Hundehalterin an der Vollrather Höhe (Verlängerung Bongarder Straße) in Grevenbroich in Streit mit einer Autofahrerin, die mit ihrem PKW aus Richtung Bongarder Straße kam. Nach Angaben der späteren Anzeigenerstatterin soll die Dame ihr Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit geführt haben, so dass sie diese auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundene Gefahr für Fußgänger aufmerksam machen wollte. Sofort seien die Parteien in einen Streit geraten, im Zuge dessen die Hundebesitzerin mit ihren Hundeleinen auf die Motorhaube des dunklen Autos geschlagen habe. Die Führerin des PKW sei daraufhin angefahren, so dass ihre Kontrahentin auf die Motorhaube stürzte und sich dabei leichte Verletzungen zuzog.

Zeugen, die Hinweise auf den Sachverhalt oder Angaben zur Fahrzeugführerin machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Autofahrerin sei circa 25 Jahre alt, etwa 160 Zentimeter groß gewesen und war mit einer Brille und einem beigen Mantel bekleidet. Ihr Haare seien glatt und braun gewesen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell