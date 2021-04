Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gefälschte Produkte verkauft - Verdächtige festgenommen

Neuss-Innenstadt (ots)

Am Dienstag (13.04.), gegen 18:00 Uhr, verständigte eine Zeugin die Polizei, weil sie mehrere verdächtige Personen im Bereich der Straße "Büchel" beobachtet hatte. Die Unbekannten sollen Passanten verschiedene Produkte in weißen Verpackungen zum Kauf angeboten haben. Polizeibeamte konnten im Rahmen der Fahndung zwei Verdächtige antreffen. Bei der Durchsuchung der Personen wurden mehrere gefälschte Apple Produkte aufgefunden und sichergestellt. Die beiden 20 und 34 Jahre alten Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden vorläufig festgenommen. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Markengesetz.

Die Polizei warnt davor, auf der Straße derartige Käufe zu tätigen. Oftmals sind die angebotenen Geräte geringwertig oder gar wertlos. Angesichts des täuschend echten Erscheinungsbildes der Mobiltelefone kann es schwierig zu erkennen sein, welche Produkte gefälscht und welche echt sind. Aber seien Sie skeptisch, wenn ein Angebot zu verlockend klingt. Sonst wird das vermeintliche Schnäppchen schnell zur ärgerlichen Fehlinvestition.

