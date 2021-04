Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo sucht Eigentümer von aufgefundenem Tresor

Neuss (ots)

Im Erftal fand eine Streifenwagenbesatzung einen aufgebrochenen Tresor im Norfbach an der Euskirchener Straße. Das beschädigte, graue Wertbehältnis, das vermutlich aus einer Straftat stammt, ist etwa 35 mal 25 mal 27 Zentimeter groß. Auf der Tür ist ein Emblem mit der Aufschrift "Secure Line" in blau-rot angebracht. Bisher konnten die Ermittler der Kripo den Tresor keiner konkreten Straftat zuordnen. Sachdienliche Hinweise zur Herkunft des Tresors oder zum rechtmäßigen Eigentümer, nimmt das Kriminalkommissariat 14 in Neuss unter 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell