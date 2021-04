Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Autoaufbrecher festgenommen

Dormagen-Delhoven (ots)

Am Mittwoch (14.04.), gegen 02:25 Uhr, meldeten Zeugen zwei verdächtige Personen im Bereich der Schwalbenstraße. Die beiden dunkel gekleideten Männer hatten mit Taschenlampen in abgestellte Fahrzeuge geleuchtet. Im Rahmen der Fahndung wurden zwei Verdächtige auf der Gutenbergstraße angetroffen. Beim Erkennen des Streifenwagens flüchteten die Personen in unterschiedliche Richtungen. Einsatzkräften gelang es mit der Unterstützung eines Diensthundes dennoch, die Flüchtigen im Nahbereich festzunehmen. Bei der Durchsuchung der mutmaßlichen Diebe wurden Taschenlampen und typisches Einbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt. Die beiden 28 und 38-jährigen Dormagener wurden zunächst vorläufig festgenommen aber zwischenzeitlich wieder entlassen, da ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine konkrete Tat nachgewiesen werden kann.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei empfiehlt, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen, auch nicht für kurze Zeit. Oftmals reichen Dieben schon wenige Minuten aus, um gut sichtbare Gegenstände aus den Fahrzeugen zu stehlen. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.polizei-beratung.de.

