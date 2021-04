Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Katze auf Wirtschaftsweg ausgesetzt - Polizei ermittelt

Bild-Infos

Download

Neuss-Rosellen (ots)

Der Start in die Woche begann für eine Streifenwagenbesatzung der Neusser-Polizei mit einem traurigen Einsatzanlass. Am Montagnachmittag (12.04.), gegen 17 Uhr, verständigte ein Dormagener die Polizei, da er auf einem Wirtschaftsweg, in der Nähe der Kuckhofer Straße in Neuss, eine offenbar ausgesetzte Katze entdeckt hatte. Im Gebüsch fand er einen Bettdeckenbezug in welchem sich eine Katzenbox mit dem Vierbeiner befand. Da der Zeuge bereits am selben Morgen an der Kuckhofer Straße / Am Kuckhofer Feld entlangkam und er da noch keine Box sah, wird die Katze voraussichtlich im Zeitraum von 8 Uhr bis 17 Uhr ausgesetzt worden sein. Die Polizei gab die etwas verängstigte Mieze in die Obhut eines Tierheims.

Das Aussetzen von Tieren ist nicht nur eine Straftat! Die Tiere leiden sehr darunter, erst recht bei den derzeit noch kalten Temperaturen, und können in Lebensgefahr geraten!

Gerade in der aktuellen Corona-Pandemie verbringen viele Menschen die meiste Zeit in den eigenen vier Wänden. Da wird der Gedanke, sich ein Haustier anzuschaffen sicherlich konkreter. Doch Vorsicht: Die Anschaffung eines Haustiers sollte nicht allein zu Beschäftigungszwecken erfolgen. Tiere können viel Zeit, Geduld und Geld in Anspruch nehmen, daher sollte eine Anschaffung genauestens durchdacht werden. Falls Ihnen die Versorgung des angeschafften Hundes oder der Katze doch über den Kopf wächst, dann setzen Sie das Tier nicht aus! Kümmern Sie sich um eine angemessene Alternativbetreuung.

Das Kriminalkommissariat 22 ermittelt hinsichtlich eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz und bittet Zeugen, die die Katze oder die Transportbox wiedererkennen und Hinweise auf die Herkunft geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell