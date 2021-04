Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brandstiftung - Wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Jüchen (ots)

Am Sonntag (11.04.), gegen 00:30 Uhr, bemerkte ein Zeuge eine Rauchentwicklung im Bereich einer Lagerhalle an der Siemensstraße und verständigte die Polizei. Der Brand am Dachstuhl der Lagerhalle sowie mehrere vor dem Gebäude angestellte Fahrzeuge musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach Spurenlage ist davon auszugehen, dass Unbekannte zunächst ein älteres, abgemeldetes Auto angezündet haben. Der Brand griff anschließend auf einen Opel, einen Anhänger und die Lagerhalle über.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

