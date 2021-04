Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Brandstiftung an Hecken - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am späten Freitagabend (9.4.), gegen 23 Uhr, zur Kleingartenanlage an der Erlenstraße sowie zum Torfstecherweg aus. In beiden Fällen hatten Zeugen Brände gemeldet. Während an der Erlenstraße ein kleineres Feuer bereits durch Anwohner gelöscht werden konnte, stand am Torfstecherweg eine Hecke in Vollbrand. Aufgrund der Umstände schließt die Polizei eine Brandstiftung nicht aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 11 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell