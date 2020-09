Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Senior (76) aus Minden vermisst: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche

Minden, Bielefeld (ots)

Ein an Demenz erkrankter 76-jähriger Mann aus Minden wird seit Sonntag vermisst. Nachdem sich am Abend besorgte Angehörige bei der Polizei gemeldet hatten, bitten die Beamten jetzt die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Senior. Der ist mit seinem Auto unterwegs und könnte damit möglicherweise in den Raum Bielefeld gefahren sein.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler verließ der etwa 1,75 bis 1,80 Meter große und schlanke Mann am Nachmittag gegen 16.30 Uhr sein Haus und fuhr mit seinem grauen Citroën C 4 mit Mindener Kennzeichen in unbekannte Richtung davon. Da der 76-Jährige früher in Bielefeld wohnte und dort auch Verwandte lebten, halten es die Angehörigen und die Beamten für denkbar, dass der Rentner dorthin gefahren sein könnte. Allerdings wird der Mann als orientierungslos eingestuft, weshalb er seit längerer Zeit kein Auto mehr fuhr. Ein Mobiltelefon hat der Vermisste nicht bei sich.

Der Mindener hat graue Haare, trägt einen grauen Bart und ist bekleidet mit einer khakifarbenen, grünlichen Hose, einem schwarz/blau/weiß karierten Hemd sowie Tennissocken samt Sandalen. Wer den Mindener oder seinen Pkw gesehen hat oder Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Minden unter Telefon (0571) 88660 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

