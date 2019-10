Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrt unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots)

Am 8.10.2019, gegen 23.40 Uhr, wurde in der Fruchtmarktstraße ein VW Golf einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrer zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen. Folge war die Entnahme einer Blutprobe, die Erstattung einer Ordnungswidrigkeitsanzeige, die Unterbindung der Weiterfahrt und die Erhebung einer Sicherheitsleistung. Dies war nötig, da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

