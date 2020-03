Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Videoaufzeichnung endet in Schlägerei

Rostock (ots)

Am vergangenen Samstag kam es um 23:00 Uhr zu einer Schlägerei in der Rostocker Innenstadt, bei dem ein Österreicher zu Schaden kam.

Der Geschädigte war auf dem Heimweg zu seinem Hotel, als er in der Kröpeliner Straße auf eine Gruppe aus 25 unbekannten Personen traf. Diese Gruppe machte durch lautstarke Gesänge auf sich aufmerksam. Der Österreicher holte sein Handy aus der Hosentasche, um eine Aufnahme davon zu machen. Daraufhin trat ein Mann aus der Gruppe und schlug dem 36-Jährigen ins Gesicht, sodass dieser zu Boden ging. An das weitere Geschehen konnte er sich nicht mehr erinnern. Er erlitt leichte Verletzungen am Kopf.

Am nächsten Tag stellte er fest, dass seine Geldbörse fehlte. Darin befanden sich u.a. mehrere Kreditkarten, sein Führerschein sowie Bargeld. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400,00EUR. Der Geschädigte stellte Strafanzeige wegen Körperverletzung, Diebstahls sowie Diebstahls in besonders schwerem Fall. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Sarah Schüler

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell