POL-NE: Fahrzeugteile gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Neuss-Uedesheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (11./12.04.) drückten Unbekannte ein Tor zu einem Firmengelände an der Straße "Am Fuchsberg" auf. Anschließend errichten die Täter mit Waren und Werbeschildern einen Sichtschutz und montierten an zwei abgestellten Firmenfahrzeugen diverse Fahrzeugteile ab. Die Gegenstände wurden nach Spurenlage durch ein Loch im Zaun abtransportiert. Die Diebe erbeuteten Stoßstange, Motorhaube, Kühler, Luftfilter und Batterie eines weißen VW Crafters. Von einem typgleichen Transporter wurde der vordere rechte Kotflügel abmontiert. Warum die Diebe auch eine orange/ rote Werbefahne von ihrem Mast abnahmen und entwendeten, ist bislang unklar. Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf einen Verbleib der Fahrzeugteile geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Wie man sich bestmöglich vor Einbrechern und Dieben schützt, erfährt man auf der Internetseite der Polizei (https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/). Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz beraten Sie zudem gerne kostenlos zum Thema technische Sicherungen. Eine Terminvereinbarung ist ebenfalls unter der Telefonnummer 02131 300-0 möglich.

