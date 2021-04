Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Randalierer: Polizeieinsatz am Glockhammer

Neuss (ots)

Am Montagmorgen (12.04.), gegen 09:30 Uhr, riefen Passanten in der Neusser Innenstadt die Polizei zu Hilfe. Ein Mann werfe Gegenstände aus einem Fenster, so dass die Straße "Glockhammer" nicht mehr gefahrlos zu passieren sei. Tatsächlich bot sich den Beamten eine Szenerie zerbrochener Dinge unterhalb der betroffenen Wohnung. Der Verursacher, ein Mann mittleren Alters, fuhr indes fort, Gegenstände aus dem offenbar zuvor eingeschlagenen Fenster zu werfen, zum Teil gezielt auf die Polizisten. Verletzt wurde hierdurch zum Glück niemand. Aufgrund der anhaltenden Gefahr für die auf der Straße befindlichen Menschen, verschafften sich die Beamten Zutritt zu der Wohnung und trafen dort auf den Randalierer, der einen verwirrten Eindruck machte und eigenen Angaben zufolge auch Drogen konsumiert hatte.

Der Mann musste die Polizisten zur Wache begleiten. Weil er wirre Äußerungen machte, wurden ein Arzt und ein Kommunalbeamter hinzugezogen, die eine Einweisung in eine psychiatrische Fachklinik prüften und letztlich auch veranlassten.

Die Kripo ermittelt nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

