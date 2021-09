Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) PKW nach Urkundenfälschung und Kennzeichendiebstahl beschlagnahmt

Schifferstadt (ots)

Am Mittwoch, 01.09.21, stellten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt gegen 03:30 Uhr morgens ein Fahrzeug, welches in der Mannheimer Straße geparkt war, fest, an welchem sie erst wenige Tage zuvor die Kennzeichen sichergestellt hatten, da diese nicht zu dem Fahrzeug gehörten und als gestohlen gemeldet waren. Nun wurde der PKW erneut mit angebrachten Kennzeichen angetroffen. Eine Überprüfung der Nummernschilder ergab, dass diese am 12.07.21 ebenfalls im Bereich Ludwigshafen entwendet wurden. Das Fahrzeug besaß keine amtliche Zulassung. Gegen den Halter wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerter Taten ermittelt, weshalb die Beamten das Fahrzeug nun sicherstellten und durch einen Abschlepper abschleppen ließen. Gegen den Halter wurden entsprechende Strafverfahren wegen Kennzeichendiebstahls und Urkundenfälschung eingeleitet. Der PKW soll nun eingezogen werden. Die Führerscheinstelle wurde ebenfalls in Kenntnis gesetzt.

