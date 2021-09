Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Verkehrsunfallfluchten vor Einkaufsmärkten in der Wormser Straße

Frankenthal (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 11:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in der Wormser Straße in Frankenthal zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Pkw eines 31-jährigen Frankenthalers wurde auf dem Parkplatz, vermutlich bei einem Parkvorgang, im Heckbereich beschädigt. Es entstand Sachschaden i.H.v. ca. 1000EUR.

Am Donnerstagnachmittag, zwischen 16:00 und 16:30 Uhr, kam es zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht in diesem Bereich. Eine 48-jährige Frankenthalerin stellte ihren Pkw zunächst vor einem großen Lebensmittelmarkt und später vor einem Drogeriemarkt ab. In diesem Zeitraum wurde der Pkw, ebenfalls vermutlich bei einem Parkvorgang, im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt. Es entstand Sachschaden i.H.v. ca. 500EUR.

In beiden Fällen entfernte sich der Unfallverursacher von dem Parkplatz ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

