Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind

Frankenthal (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 13-jähriger Junge aus Lambsheim mit seinem Fahrrad den Radweg an der Flomersheimer Straße in Frankenthal in Fahrtrichtung Mahlastraße.

Eine Radfahrerin befährt den Radweg in entgegengesetzte Fahrtrichtung und streift hierbei den Jungen. Der 13-Jährige kommt zu Sturz und verletzt sich hierbei leicht. An seinem Fahrrad entsteht Sachschaden i.H.v. ca. 200EUR. Die Radfahrerin flüchtete mit ihrem Fahrrad von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell