Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Bispingheide

versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

Coesfeld (ots)

Am Mi., 12.05.2021, 02.30 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte, männliche Personen, die Jalousie an einem Wohnhaus in Ascheberg, Bispingheide, hochzuschieben, um in das Haus einzudringen. Dies mißlang, wobei an der Jalousie leichter Sachschaden entstand. Ein Anwohner wurde auf die beiden Personen aufmerksam, die dann zu Fuß in Richtung Ortsmitte flüchteten. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter Tel. 02591-7930 entgegen.

