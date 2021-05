Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Polizei lädt zur Informationsveranstaltung ein

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Zu einer Informationsveranstaltung zum Dualen Studium bei der Polizei lädt der Personalwerber Polizeihauptkommissar Thomas Meyer am Donnerstag, dem 20. Mai, ab 18 Uhr ein. Interessierte am Polizeiberuf können sich noch bis zum 8. Oktober für den Ausbildungsbeginn am 1.September 2022 bewerben. Bei der Infoveranstaltung handelt es sich um den Ablauf und die Vorraussetzungen zum Dualen Studium. Hier ist eine FHS-Reife bzw. eine abgeschlossene Ausbildung mit anschließender dreijährigen Berufserfahrung erforderlich. Die Veranstaltung findet als Zoom-Konferenz statt. Interessenten werden gebeten sich unter personalwerbung.coesfeld@polizei.nrw.de zu melden. Dort werden ihnen die Einwahldaten mitgeteilt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell