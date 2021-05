Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße, Nordlandwehr

Rollerfahrer stürzt, Autofahrer flüchtet - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Am 11.05.2021, gegen 11.30 Uhr befuhr ein 15-jähriger Rollerfahrer aus Dülmen die Coesfelder Straße in Fahrtrichtung Coesfeld. Er fuhr weit rechts auf dem Schutzstreifen, als ihn ein in die gleiche Richtung fahrender Autofahrer links überholte und im Kreuzungsbereich unmittelbar vor ihm rechts abbog. Der Rollerfahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam er auf der nassen Fahrbahn zum Rutschen und stürzte.

Der Autofahrer jedoch setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

