Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunkener Rollerfahrer gestürzt

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 46 Jahre alter Rollerfahrer ist am Donnerstagabend (30.09.2021) in der Schönbuchstraße offenbar alleinbeteiligt gestürzt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Der 46-Jährige, der kurz vor 19.00 Uhr auf seinem Piaggio-Roller aus Musberg Richtung Dürrlewang unterwegs war, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Da der 46-Jährige mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

