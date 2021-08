Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall zwischen Radfahrer und Auto in Wuppertal-Barmen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (15.08.2021, 15:55 Uhr), kam es in Wuppertal-Barmen zu einem Unfall unter Beteiligung eines Radfahrers. Als ein 58-Jähriger auf seinem Fahrrad von der Berliner Straße in die Bachstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 55-Jährigen der auf der Berliner Straße in Richtung der Kreuzung Alter Markt fuhr. Dabei erlitt der 58-Jährige Verletzungen am Kopf. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. (sw)

