Polizei Wuppertal

POL-W: W-Versammlung auf dem Bahnhofsvorplatz Döppersberg in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Für den heutigen Tag (13.08.2021) meldete eine Privatperson für das Engelsbündnis eine Versammlung unter dem Motto "Kämpfen wie Engels - Unser Protest ist legitim" in Form einer Kundgebung in Wuppertal-Elberfeld an. Die Versammlung auf dem Bahnhofsvorplatz Döppersberg begann gegen 18:10 Uhr mit ca. 85 Teilnehmenden und verschiedenen Redebeiträgen. In der Spitze nahmen etwa 100 Personen an der Versammlung teil. Gegen 19:20 Uhr beendete der Versammlungsleiter die friedliche Versammlung. (ak)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell