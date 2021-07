Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - 120 Strohballen in Brand gesetzt: Polizei sucht Zeugen

Unna (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochabend (07.07.2021) gegen 22.30 Uhr etwa 120 Strohballen auf einem Feld am Afferder Weg in Unna in Brand gesetzt, die von der Feuerwehr gelöscht wurden. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

