Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Gartenhütte in Flammen - Polizei sucht Zeugen

Selm (ots)

In Selm hat Dienstagnacht (06.07.2021) eine Gartenhütte in der Bismarckstraße vollständig gebrannt. Die Flammen griffen zudem auf eine Hütte in einem benachbarten Garten und auf eine Garage über. Ein Zeuge bemerkte gegen 01.00 Uhr einen lauten Knall und sah das in Flammen stehende Gartenhaus. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Eine Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Wache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 zu wenden.

