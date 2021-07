Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Auto landet bei Verkehrsunfall in Drogerie-Schaufenster - drei Verletzte

Schwerte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (05.07.2021) in Schwerte ist ein Auto in dem Schaufenster eines Drogeriemarktes gelandet.

Ein 21-jähriger Schwerter befuhr gegen 14.00 Uhr die Hüsingstraße in Richtung Osten und wollte auf die Straße Nordwall abbiegen. Als die dortige Ampel auf Gelb umsprang, beschleunigte der 21-Jährige seinen Wagen, um noch in der Gelbphase abzubiegen. Beim Abbiegen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Er kollidierte mit dem Wagen eines 43-jährigen Hageners und fuhr in die Fensterfront einer Drogerie. Der 21-jährige Schwerter wurde schwer verletzt, der 43-jährige Hagener leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Durch den entstandenen Splitterflug des Schaufensters wurde außerdem ein 53-jähriger Autofahrer aus Schwerte leicht verletzt.

Die Polizei stellte den Führerschein des 21-jährigen Schwerters sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Die Sachschäden belaufen sich auf etwa 24.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell