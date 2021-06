Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Lintel

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Dienstagnachmittag (15.06., 14. 50 Uhr) kollidierten ein Transporter- und ein Lkw-Fahrer beim Abbiegen im Einmündungsbereich der Varenseller Straße/ Kornstraße.

Ein 59-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück befuhr mit einem Mercedes Lkw die Varenseller Straße in Richtung Wiedenbrück. Zeitgleich befuhr ein 51-jähriger Gütersloher mit einem Mercedes Transporter die Kornstraße und beabsichtigte im Einmündungsbereich der Varenseller Straße nach links in Richtung Varensell abzubiegen. Trotz eingeleiteter Notbremsung des 59-jährigen Lkw-Fahrers kam es in der Folge zum Zusammenstoß, bei welchem der Lkw-Fahrer leicht und der Transporterfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurden. Der Gütersloher wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Wiedenbrücker Krankenhaus transportiert.

Beide beschädigten Unfallfahrzeuge wurden durch zwei beauftragte Abschleppunternehmen abtransportiert. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 8500 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell