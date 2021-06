Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Zeugin - Exhibitionist mit rotem Fahrrad in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Mitte Mai, an einem Freitagnachmittag (14.05., 15.45 Uhr) zeigte sich ein bislang unbekannter Exhibitionist auf einem Wirtschaftsweg unweit der Casumer Straße einer minderjährigen Geschädigten gegenüber in schamverletzender Weise (siehe Pressebericht v. 18.05. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4917495). Der ältere Mann fuhr später mit einem roten Damenfahrrad, bei dem sich ein schwarzer Fahrradkorb am Lenker befand, davon.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge muss eine ca. 60-jährige Frau das Tatgeschehen beobachtet haben und wird daher dringend als Zeugin gesucht. Die Frau hatte mittellange Haare zum Zopf und trug eine dunkelblaue Capy. Zudem war sie bekleidet mit einer Jeans und einer dünnen, roten Jacke. Die Frau hatte ein schwarzes Fahrrad bei sich, welches auf dem Gepäckträger einen Korb hatte. Wer kann Hinweise auf die Radfahrerin geben, die das Tatgeschehen beobachtet hat? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

