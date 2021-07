Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Radfahrer vom abbiegendem PKW angefahren und leichtverletzt

Holzwickede (ots)

Am Samstag ( 03.07.2021 ) kam es gegen 18:55 Uhr an der Einmündung Hauptstraße / Sölder Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 65 jähriger Holzwickeder wollte mit seinem PKW aus Richtung Hengsen kommend von der Hauptstraße in die Sölder Straße abbiegen und kollidierte dort mit einem 60 jährigen Radfahrer aus Dortmund, der im Einmündungsbereich der Sölder Straße wartete und seinerseits nach links in die Hauptstraße abbiegen wollte. Der Radfahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und wollte nach Erstbehandlung durch eine RTW-Besatzung seinen Weg fortsetzen.

