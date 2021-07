Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kleinbrand; Kind angegriffen; Verkehrsunfälle; Einbruch

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Brennender Kinderwagen

Zu einem brennenden Kinderwagen sind Feuerwehr und Polizei am späten Donnerstagabend, gegen 23.45 Uhr, ausgerückt. Zuvor hatte ein Zeuge ein kleineres Feuer in der Leinsbachstraße gemeldet. Die beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch vorhandenen letzten Glutnester am herrenlosen Kinderwagen wurden von der Feuerwehr rasch gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand ebenfalls nicht. (mr)

Münsingen (RT): Kind angegriffen und verletzt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Münsingen bittet um Zeugenhinweise zu einem Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag bei einem Kindergarten in der Straße Im Badstuhl zugetragen haben soll. Gegen 17.20 Uhr wurde dort ein Elfjähriger nach derzeitigem Kenntnisstand von zwei unbekannten Jugendlichen beim Vorbeilaufen angegangen. Als der Junge auf dem Boden lag, schlugen die Angreifer auf ihn ein. Anschließend flüchteten sie in Richtung Trailfinger Straße. Das verletzte Kind musste später ärztlich behandelt werden. Beide Täter sind zirka 16 Jahre alt und trugen eine schwarze Mund-Nasen-Maske. Einer der Gesuchten trug eine schwarze Adidas-Hose, sein Komplize eines schwarze Adidas-Jacke. Zeugen, die die Tat gesehen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07381/9364-0 zu melden. (mr)

Pfullingen (RT): Bei Vollbremsung Ladung verloren

Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der Stuhlsteige ereignet. Ein 52-Jähriger befuhr kurz vor 8.30 Uhr mit seinem 5er BMW die L 382 von Pfullingen herkommend Richtung Genkingen hinauf. Hierbei überholte er einen Lkw und unterschätzte den Abstand zu einem entgegenkommenden Pkw-Gespann. Der 57 Jahre alte Lenker des Seat Tarraco leitete beim Erkennen der Gefahr eine Vollbremsung ein, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei geriet die Ladung auf seinem Anhänger, bestehend aus Fenstern, ins Rutschen und etliche fielen auf den Seat und die Straße. Der Lastwagen fuhr zudem über mehrere auf der Straße liegende Fenster. Zu einer Kollision der Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der Schaden an dem Pkw wird auf 7.000 Euro geschätzt. An den Fenstern dürfte er sich auf über 1.000 Euro belaufen. (ms)

Pfullingen (RT): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Pfullinger Ortsumfahrung ereignet und für Behinderungen im Feierabendverkehr gesorgt. Eine 24-Jährige war kurz vor 17 Uhr mit einem VW Polo von der Straße Steinmauer auf die B 312 nach links in Richtung Ursulabergtunnel eingefahren. Hierbei übersah sie den von links kommenden 3er BMW eines 19 Jahre alten Mannes. Dessen Fahrzeug wurde durch den Aufprall um 180 Grad gedreht und stieß mit dem Heck voran gegen den Kleinbus eines 20-Jährigen, der von Reutlingen her auf der Bundesstraße unterwegs war. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Ihr Fahrzeug und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme mussten die B 312 sowie der Ursulabergtunnel bis kurz nach 18 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Deizisau (ES): Stau nach Unfall auf der B 10

Zu erheblichen Behinderungen hat ein Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag auf der B 10 geführt. Ein 27-Jähriger befuhr gegen 15.50 Uhr die Bundesstraße in Richtung Göppingen. Auf Höhe der Anschlussstelle Deizisau bemerkte er zu spät, dass im stockenden Feierabendverkehr ein vorausfahrender, 52 Jahre alter Lenker eines Hyundai abbremsen musste. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Das Fahrzeug des 52-Jährigen ließ sich im Anschluss nicht mehr starten und ein Abschleppwagen musste zu Hilfe eilen. Bis dahin hatte sich rasch ein Rückstau von mehreren Kilometern gebildet. (ms)

Esslingen (ES): Rollerfahrerin gestürzt

Eine Motorrollerfahrerin ist am Donnerstagmorgen in der Neckarstraße zu Fall gekommen und verletzt worden. Kurz nach sechs Uhr verlor die 55-Jährige bei einem Bremsmanöver auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über das Zweirad und stürzte auf den Asphalt. Sie wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An dem Piaggio-Roller war nur geringfügiger Schaden entstanden. (mr)

Esslingen (ES): Bei Einbruch Bargeld gestohlen

Eine diakonische Einrichtung in der Augustinerstraße ist zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, sieben Uhr, schlug ein Unbekannter ein Fenster ein und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumen. Bei seiner Suche nach Wertgegenständen stieß der Täter auf etwas Kleingeld, das er mitgehen ließ. Der angerichtete Sachschaden übersteigt den Wert der Beute dabei um ein Vielfaches. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Beim Abbiegen Radler übersehen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer ist es am Freitagmorgen auf der Poststraße gekommen. Gegen 7.50 Uhr war eine 55-jährige Lenkerin eines Ford Transit im stockenden Verkehr in Richtung Tübinger Straße unterwegs und bog nach rechts auf das Gelände einer Tankstelle ab. Dabei übersah sie einen Radfahrer im Alter von 42 Jahren, der auf dem Gehweg rechts vorbeifahren wollte. Der Radler konnte durch ein Bremsmanöver eine Kollision zwar verhindern, stürzte dabei jedoch zu Boden. Zur Versorgung seiner erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. (mr)

Albstadt (ZAK): Alkoholisiert aufgefahren

Ein Autofahrer hat in der Nacht zum Freitag in Onstmettingen in alkoholisiertem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht. Der 44-Jährige befuhr gegen 0.50 Uhr mit seinem Renault die Wilhelmstraße in Richtung Tailfingen und prallte gegen einen am rechten Straßenrand geparkten Nissan. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Da beim Unfallverursacher deutlicher Alkoholgeruch festzustellen war und ein Atemtest einen vorläufigen Wert von rund einem Promille ergab, musste er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. (mr)

