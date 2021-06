POL-HB: Nr.: 0460--Steintor: Streit unter Frauen eskaliert

Polizei Bremen

Nr.: 0460--Steintor: Streit unter Frauen eskaliert--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 17.06.21, 17 Uhr

Am Donnerstagnachmittag kam es im Steintor zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 46-Jährigen und zwei weiteren Frauen. Am Ende drohte ein 28-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe. Verletzt wurde dabei niemand. Bereits am Mittwochabend war es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten gekommen (siehe Pressemitteilung Nr. 0458).

Am Mittwoch waren zwei 46 und 27 Jahre alte Frauen vor einem Lokal im Steintorviertel in Streit geraten. Dabei kam es schon zu einer Prügelei mit Flaschenwürfen. Die 46-Jährige musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Am Donnerstagnachmittag trafen die beiden Frauen erneut im Steintor aufeinander. Dabei wurde die 46-Jährige sofort von ihrer jüngeren Kontrahentin angegriffen. Die 27-Jährige prügelte mit Verstärkung einer 26-Jährigen auf die Frau ein und attackierte sie auch mit Tritten. Daraufhin zog ein 28 Jahre alter Begleiter der 46-Jährigen eine Waffe und bedrohte die beiden Angreiferinnen damit. Mehrere Zeugen alarmierten über Notruf die Polizei, die sofort mit einem Großaufgebot ausrückte und die Lage beruhigte. Der 28-Jährige wurde im Anschluss mit zur Wache genommen. Eine Schreckschusswaffe fanden die Einsatzkräfte in einem Mülleimer am Tatort. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde als Beweismittel sichergestellt. Die beiden 26 und 27 Jahre alten Angreiferinnen konnten ebenfalls gestellt und an einem Revier vorgeführt werden. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen erhielten alle drei zweiwöchige Platzverweise.

Erste Ermittlungen ergaben, dass Streitigkeiten im Sexarbeiterinnen-Milieu Hintergrund für die Auseinandersetzungen sein könnten. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell