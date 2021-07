Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Mitschüler mit Messer verletzt

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Vorfahrt missachtet

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag an Einmündung der Abfahrt von der B 312 in die Nordtangente ereignet hat. Eine 61-Jährige war gegen 13 Uhr mit ihrem VW Golf von der B 312 aus Reutlingen kommend, auf der Abfahrt unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Nordtangente einbiegen. Dabei übersah sie einen von links auf der Nordtangente heranfahrenden und vorfahrtsberechtigten Fiat 500. Dessen 23 Jahre alte Fahrerin konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, erlitt die Fiatfahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden mussten. (cw)

Esslingen (ES): Bein unter Pkw eingeklemmt

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist am Donnerstagmorgen zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall in die Heilbronner Straße ausgerückt. Eine junge Frau wollte gegen 7.45 Uhr in der Gemeinschaftstiefgarage mehrerer Wohnhäuser rückwärts von der unteren Stellfläche eines Duplexstellplatzes ausparken. Beim Anfahren rollte sie mit ihrem Wagen jedoch vorwärts über einen auf der Stellfläche angebrachten Stopper. Da die Fahrerin im Anschluss nicht mehr selbstständig über die Schwelle fahren konnte, bat sie einen Mitbewohner, der sich ebenfalls in der Tiefgarage befand, um Hilfe. Er stellte sich vor das Auto der Frau und wollte dieses beim Zurücksetzen anschieben. Fatalerweise legte die Fahrerin den Vorwärtsgang ein. Da der Mann nicht mehr ausweichen konnte, wurde sein Bein unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr sowie Rettungssanitätern befreit und mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes in eine Klinik gebracht werden. Die Frau erlitt einen schweren Schock und musste nach einer notärztlichen Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Bergung des Pkw aus der Tiefgarage kam ein Spezialabschleppwagen an die Unfallstelle. Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst rückte mit zwei Rettungswagen, einem Notarztwagen sowie einem organisatorischen Leiter an. Während des Einsatzes musste die Heilbronner Straße durch Polizeikräfte für eine Stunde gesperrt werden. (ms)

Mössingen (TÜ): Mitschüler mit Messer verletzt

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 15-Jährigen, der am Donnerstagmittag vor einer Schule in der Goethestraße einen Mitschüler mit einem Messer verletzt haben soll. Den ersten Ermittlungen zufolge saß ein 14 Jahre alter Jugendlicher kurz nach 12.30 Uhr auf einer Treppe auf dem Schulgelände, als ihn der Ältere mit einem Messer angegriffen haben soll. Zuvor war es bereits im Schulgebäude zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Jugendlichen gekommen, in deren Verlauf wiederum der 14-Jährige dem 15-Jährigen einen Faustschlag versetzt haben soll. Der 15-Jährige flüchtete nach dem Messerangriff zunächst, meldete sich aber kurze Zeit später bei der Polizei und wurde daraufhin festgenommen. Das mutmaßliche Tatmesser konnte sichergestellt werden. Beide Beteiligten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 14-Jährige konnte dieses nach einer ambulanten Behandlung seiner leichten Verletzung wieder verlassen. Die Behandlung einer Handverletzung, die sich der 15-Jährige zugezogen hatte, ist noch nicht abgeschlossen (Stand 16.30 Uhr). Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und den Hintergründen der Tat dauern an. (sm)

Tübingen (TÜ): Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein Radfahrer am Donnerstagvormittag nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik eingeliefert werden. Eine 47 Jahre alte Frau war kurz nach neun Uhr mit ihrem VW Touran von der Danziger Straße nach rechts auf die vorfahrtsberechtigte Sieben-Höfe-Straße abgebogen. Hierbei übersah sie den von links kommenden, 58-jährigen Radfahrer, der in Richtung Lembergstraße unterwegs war. Durch die Kollision stürzte der Radler von seinem Mountainbike auf die Fahrbahn. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell