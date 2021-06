Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit leichtverletztem Autofahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagmorgen (06.06.2021), gegen 07:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Fürstenstraße / Kettlerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Autofahrer soll die Vorfahrt eines 31-jährigen Autofahrers missachtet haben. Beide Autos stießen zusammen und beschädigten noch ein geparktes Auto. Der 31-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Darüber hinaus entstand durch den Unfall ein Gesamtschaden in Höhe von 7.100,- Euro.

