Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal: Geschwindigkeitsmessungen: Bilanz

Schwalmtal: (ots)

Der Schnee ist weg, die Straßen sind wieder frei und damit steigt auch die Gefahr, dass viele schneller als erlaubt unterwegs sind. Diese Gefahr zu bannen und das Geschwindigkeitsniveau zu senken, ist unsere Aufgabe. Darum kontrollieren wir regelmäßig! Am Mittwoch hatten wir unsere Messstellen in Schwalmtal aufgebaut. Die Bilanz: In Amern auf der Polmannstraße waren in beide Richtungen zwischen 08:15 Uhr - 14:00 Uhr -1126- Fahrzeuge unterwegs. Davon waren 28 bei erlaubten 50 km/h zu schnell unterwegs. 25 können diesen Verstoß mit Zahlung eines Verwarngelds büßen, drei erwartet eine Anzeige, da sie mit 74 und 78 km/h die zulässige Geschwindigkeit deutlich überschritten hatten. Ihnen droht ein Bußgeld von jeweils 80 Euro plus Gebühren.

Auf der L 371 am Waldparkplatz Schomm kontrollierten wir das Einhalten der maximal erlaubten 70 km/h zwischen 13:30 Uhr - 19:10 Uhr. Hier wurden 922 Fahrzeuge gemessen. Davon waren 15 zu schnell unterwegs, was ein Verwarngeld zur Folge haben wird. Insgesamt stellten unsere Einsatzkräfte ein geringeres Verkehrsaufkommen als üblich fest. Rechnen Sie stets und überall mit unseren Kontrollen für die Sicherheit aller auf unseren Straßen./ah (130)

