Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Nach Schockanruf: Geldübergabe im letzten Moment vereitelt: Geldabholerin festgenommen

Viersen-Dülken: (ots)

Im letzten Augenblick haben es Einsatzkräfte der Polizeiwache Viersen geschafft, die Übergabe von einigen zigtausend Euro an eine mutmaßliche Betrügerin zu verhindern. Die Geldabholerin wurde vorläufig festgenommen. Am Mittwochmittag ging bei der Leitstelle der Anruf einer 65-jährigen Dülkenerin ein. Die Anruferin schilderte, dass sie kurz davor stehe, eine größere Summe Bargeld an eine Botin zu übergeben. Das Bargeld habe sie am Vormittag auf Anweisung der Anrufer aus einem Bankschließfach nach Hause geholt. Die Summe sei angeblich für eine Kaution nötig, um ihre Freundin, die einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, vor der Haft zu bewahren. Die angeblichen Staatsanwälte seien noch an ihrem anderen Telefon. Ihr seien aber nun Bedenken gekommen, weswegen sie nunmehr von einem anderen Telefon aus die Polizei um Hilfe bäte.

Diese Bedenken waren berechtigt. Sofort entsandte die Leitstelle mehrere Einsatzfahrzeuge zum Tatort. Binnen weniger Minuten waren unsere Einsatzkräfte vor Ort und trafen vor der Haustür auf eine unbekannte Frau, die bereits bei ihrem auserwählten Opfer geschellt hatte, um das Geld in Empfang zu nehmen. Auf Weisung der Polizei hatte die Seniorin die Tür jedoch nicht geöffnet.

Die Frau wurde vorläufig festgenommen. Es handelt sich um eine bislang unbescholtene 23-jährige Palästinenserin mit Wohnsitz in Bonn. Bei ihr fanden die Einsatzkräfte eine vorbereitete Quittung für die geforderte und abzuholende angebliche Kaution. Die Frau bestreitet alle Vorwürfe. Die Ermittlungen dauern an.

Das war Rettung in letzter Minute! Wie gut, dass die Seniorin im letztem Augenblick geschaltet und den Tipp, die Polizei von einem anderen Telefon aus zu verständigen, geistesgegenwärtig beherzigt hat. Das Geld ist nun wieder sicher im Banksafe./ah (129)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell