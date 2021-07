Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall in Hengsen schwer verletzt

Holzwickede (ots)

Am Freitag ( 02.07.2021 ) kam es gegen 14:00 Uhr in Hengsen in der Nähe der Einmündung Langscheder Straße / In der Krümnde zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Die 32 jährige Dortmunderin war mit einem Leichtkraftrad bei dem Versuch, einem entgegenkommenden Traktor auszuweichen, nach rechts von der Fahrbahn auf den tieferliegenden Grünstreifen geraten, gegen einen Baum geprallt und hatte sich dann überschlagen. Der Traktor-Fahrer und weitere Zeugen des Unfalles leisteten ihr bis zum Eintreffen von Rettungskräften Erste Hilfe. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Krad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell