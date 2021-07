Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Polizei entdeckt 100 Cannabispflanzen in Wohnung - Flucht endet mit Sturz vom Baum

Selm (ots)

Einem Zeugen fiel am Donnerstagabend (01.07.2021) gegen 19.10 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug auf der Borker Straße in Selm auf, das Schlangenlinien fuhr, mehrfach die Fahrbahnmitte überschritt und auf die Gegenspur geriet. Der Bürger merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei.

Einsatzkräfte suchten daraufhin die Anschrift des verdächtigen Fahrzeugführers auf, wo sie vor dem Mehrfamilienhaus den genannten Pkw vorfanden. Auf lautstarkes Klopfen und Rufen der Beamten an der Wohnungstür reagierte der Beschuldigte nicht. Aus der Wohnung waren neben Musik auch deutlich Geräusche zu hören, die von einer Person stammten. Die Polizei verschaffte sich daraufhin Zutritt zur Wohnung. Dort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Beschuldigte von seinem Balkon in etwa neun Metern Höhe auf den Ast eines nahestehenden Baumes gesprungen war. Dieser Ast brach durch die Belastung allerdings ab, der Beschuldigte stürzte zu Boden. Obwohl er durch den Aufprall verletzt wurde, gelang es ihm noch, sich unbemerkt zu entfernen. Die Beamten trafen den Mann letztlich im Flur des Mehrfamilienhauses an. Er war stark alkoholisiert und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden und wo er stationär verblieb.

In der Wohnung des 42-jährigen Beschuldigten entdeckte die Polizei etwa 100 frisch gekeimte Cannabispflanzen, eine Vielzahl von Tabletten und weitere Betäubungsmittel, die allesamt sichergestellt wurden. Gegen den Selmer wurde ein Strafverfahren eingeleitet - unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz. Darüber hinaus ergaben erste Ermittlungen, dass der 42-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

