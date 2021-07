Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall: 69-jähriger Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Holzwickede (ots)

Ein 69-jähriger Fußgänger ist am Donnerstagmittag (01.07.2021) gegen 12.05 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Sölder Straße in Holzwickede angefahren und schwer verletzt worden. Eine 53-jährige Unnaerin übersah den Holzwickeder beim Rückwärtsausparken und erfasste ihn mit ihrem Pkw. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

