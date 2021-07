Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Zwei Pkw-Diebstähle in zweieinhalb Stunden: Polizei sucht Zeugen

Fröndenberg (ots)

Von einem Parkplatz an der Wilhelm-Feuerhake-Straße in Fröndenberg sind am Donnerstag (01.07.2021) innerhalb von zweieinhalb Stunden zwei Pkw gestohlen worden. Die bislang unbekannten Täter entwendeten zwischen 10.30 und 12.55 Uhr einen Opel Astra mit dem Kennzeichen UN-PF 288 und einen Peugeot 207 mit dem Kennzeichen UN-CR 2211. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

