Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Rennradfahrer gestürzt

Maikammer (ots)

Wegen einer Bodenschwelle ist gestern Mittag (18.02.2021, 13.20 Uhr) ein 53 Jahre alter Rennradfahrer in der Weinstraße Nord hingestürzt und hat sich eine Ellenbogenfraktur zugezogen. Zur ärztlichen Behandlung musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden.

