Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Navigationsgerät aus Wohnmobil entwendet

Offenbach (ots)

Sachschaden in Höhe von 1200 Euro verursachten unbekannte Täter als sie das Dreiecksfenster eines in Offenbach abgestellten Wohnmobils einschlugen und das Navigationsgerät aus dem Fahrzeug entwendeten. Das Wohnmobil war im Tatzeitraum zwischen dem 06.02.2021 und dem 17.02.2021 in der Straße Im See abgestellt gewesen. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell