Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Landau (ots)

Am Mittwochvormittag kam es in Landau zum Zusammenstoß zwischen einem 25-jährigen Fahrradfahrer und einer 42-jährigen Autofahrerin. Der 25-Jährige war von der Straße "An 44" in den Kreisverkehr zum Nordring eingefahren, als eine Autofahrerin vom Nordring kommend den Fahrradfahrer übersah und ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr. Hier kam es zum Zusammenstoß der Beiden, woraufhin der Radfahrer zu Boden stürzte. Er musste aufgrund seiner Verletzungen in Krankhaus gebracht werden, an Fahrrad und Auto entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell