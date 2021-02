POL-PDLD: B10/Landau - Kontrolle Nachtfahrverbot

Polizeidirektion Landau

Von 22 Uhr bis 01 Uhr (16.02./17.02.2021) wurde das Nachtfahrverbot auf der B 10 bei Landau überwacht. Dabei konnte ein Brummifahrer aus Homburg angetroffen werden, der keine Genehmigung für das Befahren der B 10 vorzeigen konnte. Mit einem Bußgeld von 75 Euro sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei wurde er sanktioniert. Zudem musste er die B 10 in Richtung Autobahn verlassen. Die B10 ist zwischen Landau und Pirmasens für den LKW-Durchgangsverkehr über 7,5 Tonnen in der Zeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr gesperrt. Ausgenommen hiervon ist der Anliegerverkehr.

