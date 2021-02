Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

Kapsweyer (ots)

In der Rollgasse wurde in der Nacht vom 17/18.02.2021 an einem Pkw Ford, die Heckscheibe eingeschlagen. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 350.- Euro. Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegengenommen.

