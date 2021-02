Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht

Landau (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro war das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Donnerstagmittag in der Zeit zwischen 11:40 Uhr und 15:00 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz der Kindertagesstätte "Kinderhaus am Fort" zugetragen hat. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer dürfte aufgrund des Schadensbilds durch Rangieren ein geparktes Fahrzeug derart touchiert haben, dass die hintere Stoßstange und die Beleuchtung beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer: 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de, zu melden.

