Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülltonnenbrand

Messingtaube gestohlen

Iserlohn (ots)

Am gestrigen Sonntag, 13.06.2021, gegen 19 Uhr, musste die Feuerwehr an einer Bushaltestelle an der Schlesischen Straße eine brennende Mülltonne löschen. Die Polizei hat ihrer Ermittlungen aufgenommen. (boro)

Am 12.06.2021, gegen 3 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Balkontür zur Küche eines Hauses an der Rombrocker Straße auf und entwendeten zwei Geldbörsen und Bargeld aus der dortigen Küche. Die drei Täter wurden vom Wohnungsinhaber bei der Tatausführung gestört und flüchteten in Richtung Rittershausstraße.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. (boro)

Am vergangenen Wochenende wurde ein blauer Fiat 500 einer 49-jährigen Geschädigten an der Bieler Straße nicht unerheblich zerkratzt. (boro)

Am gestrigen Sonntag, 13.06.21, in der Zeit von 09:30 Uhr - 10:30 Uhr, wurde einem 75-jährigen Senior auf dem Trödel am Hembergparkplatz durch unbekannte Täter seine Geldbörse gestohlen. (boro)

Innerhalb der letzten 14 Tage stahlen unbekannte Diebe vom katholischen Friedhof am Dümpelacker von einem Grab eine handgefertigte Messingtaube, welche mit Gewindebolzen gesichert war. Hinweise zu den Dieben nimmt die Wache Letmathe entgegen. (boro)

