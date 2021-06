Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte stecken Mülltonne an

Einbruchsversuch scheitert

Pkw beschädigt

Altena (ots)

Am gestrigen Sonntag, gegen 1 Uhr, musste die Feuerwehr eine brennende Mülltonne An der Kirche löschen. Unbekannte hatten diese in Brand gesetzt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (boro)

In der Nacht vom 11.06. zum 12.06. versuchten bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt Am Schützenplatz einzubrechen. Dieser Versuch schlug fehl und die Tür hielt dem Ansinnen der Täter stand. Es entstand Sachschaden. (boro)

In der Nacht vom 12.06. zum 13.06. stahlen unbekannte Täter die Kennzeichen eines an der Kirchstraße stehenden blauen Opel Corsa. Zudem traten die Unbekannten den rechten Außenspiegel ab. An der Bachstraße wurden in der Nacht zum Sonntag die Kennzeichen eines schwarzen BMW geklaut. Zudem rissen der/die Vandalen den Tankdeckel heraus. (boro)

