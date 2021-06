Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeitungen brannten

Ruhestörer muss ins Gewahrsam

Renitenter Dieb sorgt für Aufsehen

Hemer (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, setzten unbekannte Täter einen Zeitungsstapel im Bereich der Parkstraße in Brand. (boro)

Sonntagmorgen, gegen 2 Uhr, wurden die Polizisten zu einer Ruhestörung aus einer Wohnung am Drosselweg gerufen. Als die Beamten mit dem Verursacher (52) Kontakt aufnahmen, verhielt dieser sich wenig kooperativ. Er ohrfeigte im Beisein der Polizei einen seiner Gäste und beleidigte die eingesetzten Beamten. Da er bei der Personalienfeststellung Widerstand leistete, die eingesetzten Polizistinnen aufs übelste sexuell beleidigte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam in Iserlohn zugeführt. Er muss sich nun wegen Widerstands, Beleidigung auf sexueller Grundlage und Körperverletzung verantworten. (boro)

Am Freitag, kurz vor 14 Uhr, entwendete ein 36-jähriger Mann in einem Nonfood-Markt an der Elsa-Brändström-Straße ein Multifunktionswerkzeug. Beim Passieren der Kassenzone löste der Mann den Kassenalarm aus und wurde von der Filialleiterin angesprochen. Nach kurzer verbaler Diskussion wurde der Mann immer aggressiver. Ein 30 jähriger Polizist in Zivil (privat unterwegs) gab sich als Polizeibeamter zu erkennen und wollte beschwichtigen. Der Täter schlug der Filialleiterin ins Gesicht und flüchtete. Der Polizist holte den Dieb auf dem Parkplatz ein und dieser leistete erheblichen Widerstand. Erst die hinzugerufene Polizeistreife konnte den Mann überwältigen und dem Polizeigewahrsam in Iserlohn zuführen. Der 30-jährige Polizist wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Ermittlungen gegen den Mann wegen Widerstands und räuberischen Diebstahls dauern an. (boro)

